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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في "نافيه زيف" بصلية صؤاروخية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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