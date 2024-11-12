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وزارة الصحة: 5 شهداء و جريحان جراء غارة على بعلشمية في الجبل

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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