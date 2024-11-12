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لهذا السبب .. زوجة ترامب ترفض لقاء زوجة بايدن!

لهذا السبب .. زوجة ترامب ترفض لقاء زوجة بايدن!
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تقليديًا عندما يستضيف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلفه في المكتب البيضاوي، تكون السيدة الأولى الجديدة بضيافة كوب من الشاي مع سلفتها في "الغرفة الصفراء" بالمقر نفسه.

العالم - الأميركيتان

لكن ميلانيا زوجة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لم تنس -على ما يبدو- اقتحام منتجع مارالاغو كجزء من تحقيق الحكومة الفيدرالية في وثائق سرية.

ولهذا السبب؛ رفضت ميلانيا، التي تستعد لاستعادة دور السيدة الأولى، عرضًا بالتوجه إلى البيت الأبيض، يوم الأربعاء، والاجتماع مع جيل، زوجة جو بايدن، في إطار تقليد بعد الانتخابات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، قد دعا الرئيس المنتخب ترامب، لاجتماع في المكتب البيضاوي، غدًا الأربعاء.

وقال مصدر مطلع على قرار ميلانيا لصحيفة (نيويورك بوست) الأميركية: "لن تذهب".

وأضاف المصدر: أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن:"سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجسس على درج ملابسها (ميلانيا) الداخلية. إنهم مثيرون للاشمئزاز".

وتابع: "جيل بايدن ليست شخصًا تحتاج ميلانيا إلى مقابلته".

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