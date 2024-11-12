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الحرب الإعلامية على حزب الله والمقاومة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

الإعلام العربي أقرب للعبري، صورة حزب الله تبقى ناصعة.. لبنان مطمع للمشروع الصهيوني، والمقاومة تواجة أطماع الاحتلال.

العالمإنقلاب الصورة

حرب عدوانية صهيونية على لبنان بدأت منذ 13 شهرا ولا تزال تتواصل، وهي ترتكب المجازر وتقتل الناس وتدمر البيوت وتهجر الناس.

حرب ضروس يخوضها العدو الإسرائيلي على المقاومة التي تواجهه في الميدان وأثبتت أنها قادرة على مواجهة كل هذا الحشد العسكري الهائل للعدو الإسرائيلي.

لكن هذه الحرب لم تقتصر على ما يقوم به العدو الصهيوني على المستوى العسكري والميداني، بل أيضا حزب الله يواجه حربا إعلامية تشنها بعض الفضائيات، وحتى العربية منها، بتشويه صورته والتضليل والحديث عن إضعافه وإضعاف قدراته.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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