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حزب الله: مجاهدونا استهدفوا عصر اليوم قاعدة "شراغا" شمالي عكا المحتلة بصلية صاروخية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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