أكذوبة هزيمة حزب الله على لسان يسرائيل كاتس

العالم – العين الإسرائيلية

الأكاذيب التي أطلقها وزير الحرب الصهيوني الجديد يسرائيل كاتس حول تمكن قوات الاحتلال من هزيمة حزب الله، ما أثار سخرية الخبراء والمعلقين في الإعلام العبري إضافة إلى رؤساء المستوطنات، ومنها رئيس بلدية كريات شمونة.

حيث قال عميحاي شتيرن رئيس بلدية كريات شمونة في تقرير للقناة العبرية الـ13: "لم تتم تصفية "المخربين" في الشمال و ما داكت تصفيتهم لم تتم وأنهم قد يعودون ويكونون على بعد متر من الحدود فلا يمكن القول إن التهديد قد زال، ومن المؤكد أنه لا يمكن القول إن حزب الله هزم وكذلك حماس، وإذا كان يسرائيل كاتس واثقا من كلامه فأنا أدعوه إلى العيش معنا في كريات شمونه مع أسرته وأبنائه، وإذا أمكنه ذلك في المطلة ليرى بياض عيون مقاتلي حزب الله الموجودين هناك."

وفي حديثه للبرنامج أشار المتابع للشأن الإسرائيلي خالد الرواس أن كلام كاتس إنما يأتي: لرد الاعتبار للجيش الذي يهزم كل يوم، حيث أصبحت متابعة الميدان بمتناول الجميع، لأن المقاومة في لبنان لا تخفي عملياتها، وبالتالي لا تخفي الأضرار التي يتكبد بها هذا العدو.

وأضاف: بالتالي عندما يتنكر هذا العدو لتلك الأضرار يعني أنه يكذب على مستوطنيه وعلى العالم أجمع، وهو يظن بأنه بتلك المصطلحات يمكنه أن يرد الاعتبار لجيش مهزوم.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي بات ينال ما يستحقه من المقاومة سواء في الداخل الفلسطيني أو في لبنان.

وأكد الرواس: المسألة لم تعد مسألة إسناد بل هي عدوان مباشر على لبنان، والمقاومة تقوم بما عليها، وكل المصطلحات والبيانات التي أصبحت تصدر عن الجانب الآخر وتحديدا إعلام العدو لم يعد لها قيمة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..