بدماء ضباط وجنود الاحتلال.. هكذا ختمت القسام تصريحات 'كاتس'

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "قدس الإخبارية"، واستهدفت كتائب القسام جرافة للإحتلال من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مدرسة "شادية أبو غزالة" غرب معسكر جباليا شمال القطاع، وتمكن مقاتلزها من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ومن ثم اعتلائها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة "الفاخورة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت الكتائب عن تمكنها من استهداف قوة للإحتلال قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد "أولي العزم" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وفي بيانٍ آخر، استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع.

وفي عملية مركبة، تمكنت القسام من قنص جندي لقوات الاحتلال واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة العمل الفدائي وجرافة "D9" عسكرية بقديفة "تاندوم" محيط مسجد الياسين في حي تل الزعتر شمال قطاع غزة

وفجّرت أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله وإيقاعهم بين قتيل وجريح عصر أمس الاثنين في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع

في الأثناء، بثت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف وتدمير آليات للإحتلال بقذائف الياسين 105 شرق معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

وبدأ المقطع بظهور 3 مقاتلين داخل أحد مواقع التمركز بين أسلحتهم، وأحدهم يقول "نحن هنا في الصفوف الأولى بمعسكر جباليا وبصحبة هذا الحاج الذي اقترب عمره من الستين عاما، ورفض عيش الذل والهوان وطلب الجهاد في سبيل الله".

وأضاف، وهو يربت على ساق من جلس في المنتصف وجميعهم قد أخفيت ملامحهم، "سيكرمه الله إن شاء وسنثخن في هذا العدو الذي يستقوي على الأطفال والنساء ويرتكب المجازر يوما تلو الآخر.. وبعون الله وقدرته سنريكم من جحيم معسكر جباليا".

وأظهر المقطع قيام الرجل الستيني باستهداف دبابة للاحتلال وإصابتها إصابة مباشرة، وكذلك استهداف دبابة أخرى متحركة وناقلة جند بقذائف الياسين 105.

ومنذ بدء العدوان على شمال قطاع غزة، اعترف الاحتلال بمقتل 24 ضابطاً وجندياً في كمائن وعمليات للمقاومة.