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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الإحتلال قرب نابلس بالضفة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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