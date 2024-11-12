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إعلام الإحتلال الإسرائيلي: صواريخ حزب الله عبرت عشرات الكيلومترات الى منطقة الوسط وأدخلت اكثر من مليون مستوطن الى الملاجئ

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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