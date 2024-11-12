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غارة لطيران العدو الإسرائيلي تستهدف بلدة صديقين في جنوب لبنان

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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