خطأ كارثي لأم تركية يتسبب بمصرع أطفالها الخمسة!

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ووقعت الحادثة الأليمة في مدينة "إزمير" بغرب تركيا، عندما غادرت الأم الشابة "ميليسسا أكجان" منزلها المتهالك نحو العمل في جمع النفايات من حاويات القمامة.







وقالت تقارير محلية، إن حريقًا في المنزل، اندلع بعد مغادرة الأم، بسبب انقلاب مدفأة كهربائية، ليقضي الأطفال، وأكبرهم بعمر خمس سنوات، احتراقًا واختناقًا في داخل المنزل المقفل.

وأبلغ جيران المنزل فرق الطوارئ عندما شاهدوا النيران فيه، لكنها عثرت على ثلاثة أطفال قد توفوا اختناقًا، بينما فشلت جهود إنقاذ اثنين آخرين وصلا المستشفى أحياء بسبب إصابتهم البليغة.







وشاهدت الأم التي عادت للمنزل بالتزامن مع وصول فرق الإطفاء والإسعاف، النار المشتعلة وعمليات إنقاذ أطفالها.

لكنها انهارت في المستشفى بعد علمها بمصرع أطفالها الخمسة، وتخضع للعلاج هناك.

وتنتظر الشرطة، تحسن حالة الأم، قبل اقتيادها للتحقيق في الحادثة التي أثارت ردود فعل حزينة في مواقع التواصل الاجتماعي.



وتبلغ الأم من العمر 27 عامًا، ويقبع زوجها في السجن لسبب غير معروف، بينما تتسلسل أعمار أطفالها الضحايا من خمس إلى سنة واحدة تباعًا، وهم طفلتان وثلاثة أولاد.