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غارات إسرائيلية على بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي لبنان

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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