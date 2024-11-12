الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد يحيى سريع: قواتنا المسلحة نفذت عمليات في البحرين الاحمر والعربي استمرت 8 ساعات

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :