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العميد يحيى سريع: العملية الثانية استهدفت مدمرتين امريكيتين في البحر الاحمر بالصواريخ والمسيرات

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

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