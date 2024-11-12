القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين

العالم- اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) المتواجدة في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لتنفيذ عمليات معادية تستهدف بلدنا.

وأكدت أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وتم إفشال عملية الهجوم الجوي للعدو الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا.

وأشارت إلى أن العملية الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.. مبينة أن العمليتين استمرتا ثمان ساعات.

وحملت القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي والبريطاني مسؤولية تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكري وتداعيات ذلك على حركة الملاحة البحرية.

وأكد البيان أن شن العدوان على اليمن ضمن الدفاع الأمريكي البريطاني عن العدو الإسرائيلي من قبل القطع الحربية الأمريكية لن يدفع القوات المسلحة اليمنية إلا إلى المزيد من استخدام حقها المشروع في الدفاع والتصدي وضرب كافة التهديدات المعادية في البحرين الأحمر والعربي وفي أي منطقة أخرى تطالها الأسلحة اليمنية.

وجددت القوات المسلحة التأكيد أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { فمن ٱعۡتدىٰ علیۡكمۡ فٱعۡتدوا۟ علیۡه بمثۡل ما ٱعۡتدىٰ علیۡكمۡۚ وٱتقوا۟ ٱلله وٱعۡلموۤا۟ أن ٱلله مع ٱلۡمتقین} صدق الله العظيم

ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا واستمرارا في الانتصار للشعبين الفلسطيني واللبناني

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية ( إبراهام ) المتواجدة في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لتنفيذ عمليات معادية تستهدف بلدنا وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتم إفشال عملية الهجوم الجوي للعدو الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا

والعملية الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

وقد استمرت العمليتان ثمان ساعات.

وعليه.. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي والبريطاني مسؤولية تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكري وتداعيات ذلك على حركة الملاحة البحرية.

إن شن العدوان على اليمن ضمن الدفاع الأمريكي البريطاني عن العدو الإسرائيلي من قبل القطع الحربية الأمريكية لن يدفع القوات المسلحة اليمنية إلا إلى المزيد من استخدام حقها المشروع في الدفاع والتصدي وضرب كافة التهديدات المعادية في البحرين الأحمر والعربي وفي أي منطقة أخرى تطالها الأسلحة اليمنية.

إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 10 من جمادى الأولى 1446للهجرة

الموافق للـ 12 من نوفمبر 2024م

صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية