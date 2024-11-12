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حزب الله يعلن استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 شمالي بلدة الشيخ دنون شرقي نهاريا بسرب من المسيرات الانقضاضية واصابت اهدافها بدقة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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