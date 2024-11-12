نجل نتنياهو: 'إسرائيل' تشبه جمهورية الموز !

العالم - الاحتلال



وجاء ذلك على خلفية طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته أمام المحكمة لمدة شهرين ونصف، بسبب الأحداث الأخيرة التي شملت المزاعم الإسرائيلية باغتيال قائد كتائب القسام محمد ضيف، والرد الإيراني، ومقتل أسرى صهاينة في رفح، وحادثة مجدل شمس.



وقالت صحيفة "معاريف": إن نجل نتنياهو "لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لإدارة المحاكم والنيابة ووسائل الإعلام، إضافة إلى الشاباك والجيش".

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها يائير نتنياهو عن آراء متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، قبل حوالي ثلاثة أشهر، شبه المستشارة القانونية برئيس كوريا الشمالية، وشارك سابقًا مقطع فيديو يظهر فيه رؤساء الأجهزة الأمنية وكتب تحتهم: "ثلاثة إخفاقات قاتلة".



وسبق ذلك اتهام يائير للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" بالخيانة في مواجهة هجمات حركة حماس في قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قائلا: "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟".



ويذكر أن يائير نتنياهو "يعيش في ميامي منذ أكثر من عام، ويحمل آراء يمينية متطرفة ويستخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة خصوم والده السياسيين وموظفي الخدمة المدنية ورؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية".



ويأتي هذا بينما يقول رئيس وزراء الاحتلال إن ابنه شخص مستقل يعبر عن آرائه، بينما تؤكد العديد من المصادر السياسية أن يائير له تأثير كبير على والده.