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شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على بلدة جون بإقليم الخروب في لبنان

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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