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الصحة اللبنانية: شهيدان وجريحان في الغارة الإسرائيلية على رومين جنوب لبنان

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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