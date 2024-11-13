العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى الحقيقة في بعض المعلومات التي تقول بأن مقتل الـ7 جنود كانوا من خلال عملية استدراج للمقاومة الإسلامية بعد اشتباكات دارت عند مثلث التحرير المسلخ قرب مدينه بنت جبيل ما أدى الى تطويقهم وتفجير المبنى الذي كانوا يتحصنون فيه، ما أدى الى مقتلهم بالكامل.

ولفت مراسلنا إلى أنه كان قد سبق ذلك حديث للإعلام الاسرائيلي عن أن حدثا أمنيا كبيرا حصل في جنوب لبنان فيما، بعد كشفت وسائل الاعلام عن مقتل الـ7 جنود ،منوها أن تلك التطورات تأتي أيضا من ضمن سلسلة عمليات قامت بها المقاومه الإسلامية وكان آخرها استهداف القاعدة اللوجستية التابعه للفرقه 146 شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مستوطنة نهاريا في القطاع الغربي.

ونوه مراسلنا إلى أن المقاومه الإسلامية قصف تجمعا للجنود في مستوطنة سعسع، إضافة إلى قصفه مستوطنة كفار فراديم وتجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلية شرق بلدة مارون الراس، في جنوب لبنان.



ويواجه جيش الإحتلال اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الإسرائيليين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...