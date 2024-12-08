شاهد/ أبرز ردود الأفعال العربية والدولية حول الشأن السوري

العالم – خاص بالعالم

رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعا لضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا.

من جهته قال مسؤول سعودي لرويترز ان المملكة كانت على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة بشأن سوريا.

بدورها اعلنت وزارة الخارجية القطرية انها نتابع التطورات في سوريا باهتمام وتدعو إلى الحفاظ على وحدة الدولة.

كما اكد الأردن على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا وضرةرة حمايتها من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مرسساتها الوطنية.

وفي الإمارات، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن سوريا ليست في مأمن بعد ولا يزال وجود التشدد والإرهاب مصدرا أساسيا للقلق ..

دوليا قالت الخارجية الروسية إن الرئيس السوري، بشار الأسد غادر البلاد لافتة الى ان روسيا قلقة حيال التطورات في سوريا.



وأعلنت الوزارة أن الأسد تخلى عن منصبه ووجه بنقل السلطة سلميا، بعد مفاوضات مع عدد من أطراف النزاع السوري المسلح.

ودعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون جميع الأطراف المسلحة للحفاظ على القانون والنظام وحماية المؤسسات العامة.



وأعرب بيدرسون عن استعداده لدعم الشعب السوري من أجل مستقبل أفضل، وحث السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة.

بينما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة حفظ وحدة الأراضي السورية، والتعامل مع كل الأقليات على قدم المساواة ودون تمييز.



وحذر فيدان من استغلال الجماعات الإرهابية ومن بينها داعش للظروف الراهنة في سوريا لكنه اشاد بالنهج البناء الذي أبدته كل من روسيا وإيران بشأن الأزمة السورية.

ومن ردود الافعال الغربية تحذير مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان من تمدد النزاع في سوريا، معربا عن قلقه إزاء عودة ظهور جماعة داعش الإرهابية.

أما الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فقد كتب على منصة إكس ان ما حصل في سوريا هو انعكاس لتراجع الاهتمام الروسي بحماية الرئيس الاسد لصالح الاهتمام بالازمة في اوكرانيا.

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