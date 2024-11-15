شاهد.. رسالة قائد الثورة التي حملها لاريجاني للمسؤولين في لبنان وسوريا

العالم – خاص بالعالم

أولى محطات زيارة لاريجاني كانت في السراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكان وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الحاضر الأبرز على طاولة المباحثات.



ومن السراي الحكومي انتقل لاريجاني إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري وجرى عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، لا سيما ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل العدو الصهيوني، ووصف لاريجاني اللقاء بالجيد وأنه التمس إشارات إيجابية من كلام الرئيس بري.



وقال لاريجاني:"إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الجمهورية اللبنانية حكومةً وشعباً وفي كل الظروف، خاصة في ظلّ الظروف الحالية التي يعيش خلالها الشعبان الفلسطيني واللبناني عيشة صعبة، بسبب ما تقوم "إسرائيل" من اعتداءات وجرائم ضدهما".

المحطة الأخيرة في زيارة لاريجاني كانت في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، حيث التقى بالقوى والأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية في لبنان مؤكدًا أمامهم على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت في دعم لبنان في الظروف الصعبة التي يمرّ بها.



وقال لاريجاني:"وخلال هذه الزيارة أجريت لقاء مثمرا وبناء في سوريا مع فخامة الرئيس بشار الاسد وكذلك مع بقية المسؤولين هناك في سوريا، وفي لبنان أجريت لقاء مع السيد الرئيس نبيه بري ومع دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي".



وتجدر الإشارة إلى أنّ زيارة لاريجاني إلى لبنان هي الأولى منذ بدء معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على لبنان وتأتي في إطار جولته المكوكية التي بدأها في سوريا والتقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد وذلك في إطار مساعي إيران الدؤوبة لحلّ الأزمات في لبنان والمنطقة.

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