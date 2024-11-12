نتنياهو وترامب و'السيادة' على الضفة

العالم – بانوراما

وقال نتنياهو إنه عندما يدخل ترامب البيت الأبيض، يجب إعادة إمكانية السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة بحسب تعبيره.

والإثنين اعتبر متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تتعلق ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأنه يقود المنطقة لانفجار شامل، وامتداد لحرب الإبادة والتهجير.

بدوره اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن مساعي سموتريتش تقوض القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين.

وكان سموتريتش قال إن انتخاب دونالد ترامب يفتح فرصة لضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة، وإنه أمر وزارته بالفعل بالاستعداد لهذا الضم.

وبهذا الشأن تناقش هذه الحلقة من "بانوراما" مع ضيفيها من بيروت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو سامر موسى ومن رام الله الباحث في الشؤون السياسية والدولية أشرف عكا هذه الأسئلة:

- لماذا جاء إعلان نتنياهو ضم الضفة الغربية إلى أجندة حكومته الآن؟

- ما علاقة تسلم ترامب السلطة في البيت الأبيض بهذا المخطط؟

- ما هو موقف ترامب من خطة ضم الضفة علما بأنها خطة كانت مطروحة أبان ولايته الأولى؟

- هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن خطط ضم الضفة الغربية جاهزة بالفعل وعملت عليها تل أبيب منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن.. ما تعليقكم على هذا الأمر؟

- ما هو موقف السلطة من المخطط الذي يشتمل على تدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية؟

- مع تمرير هذا المخطط ما هو مصير حل الدولتين؟

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