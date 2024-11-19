هذا ما أكّده وزير الخارجية الإيراني حول عملية الوعد الصادق(3)

العالم – خاص بالعالم

وقال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني:"العدوان الاسرائيلي الاخير على ايران هو عدوان جديد وايران اخبرت العالم بذلك وسيتم الرد على هذا العدوان الجديد لانه يستحق الرد ولن نتنازل عن حقنا في الرد على الكيان الاسرائيلي وسنرد في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي نراها مناسبة".

عراقجي وخلال لقائه جمعا من قادة حرس الثورة الإسلامية، قال إن عمليتي الوعد الصادق واحد واثنين كانتا عمليتين دفاعيتين، لكن الاعتداء الأسرائيلي الأخير جديد يستحق الرد.



مشيرا الى استعداد الجمهورية الاسلامية للحرب لأن الاستعداد يشكل عاملا رادعا مشيرا الى ان الأعداء الذين يهددون و ينتظرون ضعفا لذلك من المهم جدا الوقوف بحزم وقوة في ظروف الحرب.

وجاءت عملية الوعد الصادق الاولى في الرابع عشر من أبريل 2024، ردا على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، وهي أكبر هجوم صاروخي وبالمسيرات في تاريخ إيران.



حيث تم إطلاق أكثر من ثلاثمئة 300 طائرة مسيرة وصاروخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرت عبر أنظمة الدفاع الإسرائيلية او القبة الحديدية واصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك قاعدة نيفاتيم الجوية.

أما عملية الوعد الصادق(2) في أكتوبر2024، والتي جاءت دعما وإسنادا للشعبين الفلسطيني واللبناني وانتقاما للشهداء القادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد في قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية اللواء عباس نيلفروشان.



وهو الهجوم الصاروخي الثاني على الكيان والذي احدث اضرارا في القواعد الجوية و العسكرية منها قاعدة نوفاتيم وقاعدة تل نوف الجوية و اصابتها بشكل مباشر.



عمليات احدثت فرقا في معادلات الردع في المنطقة و اعطت المقاومة الزخم و القوة للصمود في ميادين القتال في غزة و جنوب لبنان.

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