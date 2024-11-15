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كاميرا العالم ترصد.. لحظة الإستهداف الإسرائيلي لمبان بضاحية بيروت الجنوبية

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطراف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، ما أدى لتضرر العديد من مباني الغبيري والشياح، وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان 3445 شهيدا و14600 جريحا منذ اكتوبر 2023، بينما سجل إستشهاد 59 وإصابة 182بجروح في الساعات الـ24 الماضية .

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وتواجدت كاميرا العالم لحظة استهداف مباني الغبيري والشياح على أطراف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حيث انه في منطقه الغبيري تم استهداف المبنى بشكل مباشر وأشارت مراسلتنا إلى كثافه الدخان الناتج عن هذا الاستهداف منوهة أن صوت الصاروخ كان قويا جدا.


وقالت مراسلتنا:"شاهدنا الصاروخ وهو يستهدف هذا المبنى الذي تم استهدافه من خلال الطائرات الحربية المعادية ولقد تضرر العديد من المباني، كما أن هنالك إنذار آخر أيضا وما زالت أصوات الطائرات نسمعها والمباني الملاصقة للمبنى المستهدف تضررت ايضا بشكل كبير، كما أن هناك بعض المباني تبدو وكأنها ستسقط نتيجةهذا الإستهداف القوي".

التفاصيل في الفيديو المرفق ..

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