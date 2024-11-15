كاميرا العالم ترصد.. لحظة الإستهداف الإسرائيلي لمبان بضاحية بيروت الجنوبية

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم لحظة استهداف مباني الغبيري والشياح على أطراف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حيث انه في منطقه الغبيري تم استهداف المبنى بشكل مباشر وأشارت مراسلتنا إلى كثافه الدخان الناتج عن هذا الاستهداف منوهة أن صوت الصاروخ كان قويا جدا.



وقالت مراسلتنا:"شاهدنا الصاروخ وهو يستهدف هذا المبنى الذي تم استهدافه من خلال الطائرات الحربية المعادية ولقد تضرر العديد من المباني، كما أن هنالك إنذار آخر أيضا وما زالت أصوات الطائرات نسمعها والمباني الملاصقة للمبنى المستهدف تضررت ايضا بشكل كبير، كما أن هناك بعض المباني تبدو وكأنها ستسقط نتيجةهذا الإستهداف القوي".





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