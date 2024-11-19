بهذه الطريقة يسعى الإحتلال لتهجير سكان مخيم جنين!

العالم – خاص بالعالم

تدمير واسع في شوارع رئيسية بمدينة ومخيم جنين، امتد لقرية الشهداء جنوبي المدينة، حاصرت قوات الاحتلال منزلاً، قتلت ثلاثة شبان واحتجزت جثامينهم.



حرقٌ للمحال والمنازل في مخيم جنين، ومنع لطواقم الدفاع المدني من الوصول إلا بعد تنسيق.



وقال ضرغام سكارني مدير الدفاع المدني في جنين:" لقد جاءنا بلاغا حول احتراق محل للملابس قرب الدوار هنا، وقد تاخرنا بسبب اجراءات التنسيق المفروضة من قبل قوات الاحتلال، حيث ان المحل قد احترق كاملا، وقد تم منع انتشار النيران الى المحلات المجاوره والمنازل والمنزل الذي يعلو المحل".

القضاء على المقاومة حجة يتذرع بها الاحتلال للتدمير، ولكن الناس هنا يقولون بأن الهدف الحقيقي هو التهجير بيد أنهم يتمسكون بما تبقى لهم.

مقابلة مع مواطن من المخيم هدم جزء من منزله:" لقد دمروا الجادة بكاملها ومنها منزلي ومحلي التجاري".

عمليات عسكرية اعتاد عليها اهالي مخيم جنين. اشتباكات وتفجير عبوات واستمرارية في القتال، كل هذا جعل مدنية ومخيم جنين هدفاً للاحتلال الذي لم يقضي على المقاومة قبل ان ينشأ هذا المخيم.

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