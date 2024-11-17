كاميرا العالم ترصد أوضاع النازحين شمال قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم على مفترق طريق في شارع صلاح الدين الرئيسي في قطاع غزة وتعتبر هذه المنطقة الفاصلة هي آخر نقطه يمكن الوصول إليها عبر الشارع.

وأشار مراسلنا باسل خير الدين من قطاع غزة إلى أن هناك العشرات من النازحين حيث يحاول الإحتلال إفراغ منطقة شمال قطاع غزة من النازحين والسكان وإجبارهم على النزوح قصرا.

ولفت مراسلنا إلى نزوح الأطفال والسيدات من كبار السن والذين لا يجدون حتى ما يمكن أن يسد رمقهم بعد ان أجبرهم الاحتلال على النزوح قصرا من شمال القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...