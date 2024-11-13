العالم – خاص بالعالم

صلاح شحادة هو من أسسها واطلق عليها عام 1991 "كتائب القسام" تقديراً للمناضل السوري عز الدين القسام التي استشهد عام 1935 قرب جنين في مواجهه مع القوات الانجليزية.

تعد كتائب القسام وهي الجناح العسكري لحركة حماس القوة العسكريه الكبرى ضمن الفصائل الفلسطينية.

واتخذت من قطاع غزة مقرا رئيسيا لنشاطها.

تعتبر أن المقاومة المسلحة ضد الإحتلال الإسرائيلي هدفها لتحذير فلسطين وإقامه دوله فلسطينية مستقلة.

تطورت كتائب القسام على مرّ السنوات لتصبح إحدى أكبر وأقوى الفصائل الفلسطينية.

وقد أدت قدرتها على تطوير تكنولوجيا الصواريخ مثل صاروخ القسام 1+2+3 وتنفيذ العمليات البرية الى زياده تأثيرها وتحدّيها للعدو.

لعبت القسّام دورا حيوياً في النضال الفلسطيني ضد الإحتلال من خلال مشاركتها في مجموعة من الأحداث والمعارك المهمة.

وهو ما جعل الإحتلال يرضخ للتفاوض تحت ضغط هذه العمليات.

من الإنتفاضة الثانية الى عملية الفرقان الى العصف المأكول وصولا إلى طوفان الاقصى أثبتت كتائب القسام انها قوة فلسطينية يحسب لها العدو ألف حساب.

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