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تشاهدون في برنامج"ضيف وحوار":

لقاء حصري لقناة العالم مع.. عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن"إسرائيل"عبارة عن دمية بيد الحركة الصهيونية التي تهدف للسيطرة على العالم.

العالمخاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار"، الذي سيعرض مساء غد الخميس، أشار زكي أنه لو كان مقابلنا خصم مفهوم وواضح أو كان يملك قراره بيده لكان السلام يوجد منذ زمن.

ولفت زكي إلى أن الكارثة الإنسانية في (غزة)، أعطت ردود فعل عالية جدا حتى عند"الكفار"، حتى عند غير العرب، وحتى عند الأوروبيين، وعلى ترامب أن يقرأ جيدا كيف سقط الديمقراطيون من خلال منع الصوت العربي والفلسطيني.

تشاهدونه في الأوقات التالية:

غدا الخميس 14/11/2024

- الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة

- الساعة 18:30 GMT

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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