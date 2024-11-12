الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غرفة عمليات المقاومة في لبنان: العمليات في مارون الراس طالت نقاط تموضع وتجمع قوات وآليات العدو المشاركة بالتقدم داخل الأراضي اللبنانية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :