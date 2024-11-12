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غرفة عمليات المقاومة: بالقطاع الشرقي وبفعل ضربات المقاومة انسحب العدو من ميس الجبل ومركبا ورب ثلاثين والعديسة والخيام الى ما وراء الحدود
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غرفة عمليات المقاومة في لبنان: الاشتباكات اسفرت عن مقتل وجرح جميع افراد القوة الاسرائيلية كما أكد مجاهدونا الذين انسحبوا من نقطة المكمن
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غرفة عمليات المقاومة في لبنان: دارت بين مارون الراس وعيترون اشتباكات مباشرة من مسافة صفر بالاسلحة الرشاشة والقذائف االصاروخية
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غرفة عمليات المقاومة في لبنان:من الجهة الشرقية لمارون الراس بينها وبين عيترون كمن مجاهدونا لقوة اسرائيلية كانت تحاول التسلل باتجاه عيناتا
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غرفة عمليات المقاومة في لبنان: خلال محاولة قوة اسرائيلية التسلل من يارون في اتجاه الاحياء الغربية لمارون الراس اوقع مجاهدونا افرادها قتلى وجرحى
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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: هذه المستوطنات تضم قواعد دفاع جوي وصاروخي ومقار قيادية للكتائب المشاركة في الهجوم ومخازن اسلحة
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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: نفذ مجاهدونا 26 عملية استهداف بالاسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على عدد من المستوطنات
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غرفة عمليات المقاومة في لبنان: العمليات في مارون الراس طالت نقاط تموضع وتجمع قوات وآليات العدو المشاركة بالتقدم داخل الأراضي اللبنانية
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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: في محور مارون الراس نفذ مجاهدونا أكثر من 24 عملية بالاسلحة الصاروخية والمسيّرات الإنقضاضية
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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: العدو يكتفي في هذه البلدات بعمليات تمشيط متكررة من المواقع الحدودية على المناطق التي انسحب منها
غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: نفذ مجاهدونا 26 عملية استهداف بالاسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على عدد من المستوطنات
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.