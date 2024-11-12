الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غرفة عمليات المقاومة في لبنان: خلال محاولة قوة اسرائيلية التسلل من يارون في اتجاه الاحياء الغربية لمارون الراس اوقع مجاهدونا افرادها قتلى وجرحى

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :