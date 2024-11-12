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غرفة عمليات المقاومة في لبنان: الاشتباكات اسفرت عن مقتل وجرح جميع افراد القوة الاسرائيلية كما أكد مجاهدونا الذين انسحبوا من نقطة المكمن

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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