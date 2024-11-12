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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: يعمد العدو الى استهداف قرى النسق الثاني في القطاع الشرقي بقذائف المدفعية والغارات

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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