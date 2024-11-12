الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غرفة عمليات المقاومة في لبنان: استهداف الفرقة 91 اسفر عن انفجارات ضخمة اوقعت افراد القوة بين قتيل وجريح واحدثت اضرارا كبيرة بموقع العباد

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :