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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: الاستهداف للوحدات الهندسية للفرقة 98 تم بالصواريخ الموجهة ما اسفر عن مقتل وجرح من كان فيها

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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