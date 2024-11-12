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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: القوة الجوية أطلقت في 22 عملية ضمن سلسلة عمليات "خيبر" اكثر من 60 مسيّرة وبعمق 145 كيلومترا

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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