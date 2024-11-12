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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: بلغ مجموع عمليات القوة الصاروخية منذ 17 سبتمبر وحتى الآن 1020 عملية

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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