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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: 125 عملية نفذتها القوة الصاروخية تمت خلال الأسبوع الماضي وحده

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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