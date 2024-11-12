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غرفة عمليات المقاومة في لبنان: في 6 نوفمبر أطلقت المقاومة "فاتح 110" على قاعدة "تسرفين" الواقعة على بعد 130 كلم من اقرب نقطة من الحدود

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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