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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: نفذت القوة الجوية أكثر من 105 عمليات منذ بدء معركة "إولي البأس" أطلقت فيها أكثر من 300 مسيّرة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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