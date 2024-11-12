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غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: تدمير 43 دبابة "ميركافا" و8 جرافات عسكرية وآليتي "هامر" ومدرعتين وناقلتي جند

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

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