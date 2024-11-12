الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الاسرائيلي في موقع العباد بصلية صواريخ نوعية وتحقيق اصابات دقيقة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :