الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة للطيران الاسرائيلي على بلدة شبعا ومدفعية الاحتلال تقصف سهل الخيام جنوب لبنان

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :