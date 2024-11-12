الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمدعلي الحوثي:مشاركة الاميركي والبريطاني لجرائم الكيان الاسرائيلي لا تضفي على ارهابه الا المزيد من العنف

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :