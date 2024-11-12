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محمدعلي الحوثي: استمرار عمليات قواتنا اليمنية يأتي في إطار مواجهة دعم ومشاركة الاميركي والبريطاني للارهاب الاسرائيلي في ابادته لابناء غزة ولبنان

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

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