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ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة جون في قضاء الشوف بجبل لبنان الى 15 بينهم 8 نساء و12 جريحا

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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