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مساعد أمين عام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلزي كيهريس أمام مجلس الأمن:العدد الأكبر من الأطفال الذين قتلتهم الغارات هم بعمر 5 الى 9 سنوات

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

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