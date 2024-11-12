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جيش الإحتلال الإسرائيلي:رصدنا إطلاق 55 صاروخا من لبنان منذ صباح الثلاثاء

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

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