الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة حماس: تقارير مؤسسات الامم المتحدة والمنظمات الدولية تفند المزاعم الأميركية وتؤكد وصول الشمال ومناطق في قطاع غزة الى حافة المجاعة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :